Жертвами телефонных мошенников за 5 месяцев стали 3.6 тысячи пермяков

Всего по России за первый квартал этого года объем мошеннических операций достиг 2,87 млрд рублей. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

3643 жителя Пермского края попались на уловки телефонных мошенников и лишились собственных денег. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, а затем рассказывают, что их средствам угрожает опасность и их срочно нужно перевести на другой счет.

С каждым годом число таких преступлений растет: в 2018 году - 2 326, в 2019 - 3 682, в 2020 - 5 306.

Всего по России за первый квартал этого года объем мошеннических операций достиг 2,87 млрд рублей.