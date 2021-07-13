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Происшествия13 июля 2021 11:43

Жертвами телефонных мошенников за 5 месяцев стали 3.6 тысячи пермяков

Чаще всего они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов
Анна Маркова
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Всего по России за первый квартал этого года объем мошеннических операций достиг 2,87 млрд рублей.

Всего по России за первый квартал этого года объем мошеннических операций достиг 2,87 млрд рублей.

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

3643 жителя Пермского края попались на уловки телефонных мошенников и лишились собственных денег. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, а затем рассказывают, что их средствам угрожает опасность и их срочно нужно перевести на другой счет.

С каждым годом число таких преступлений растет: в 2018 году - 2 326, в 2019 - 3 682, в 2020 - 5 306.

Всего по России за первый квартал этого года объем мошеннических операций достиг 2,87 млрд рублей.