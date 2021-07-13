В Пермском крае вертолет санавиации вновь приступит к транспортировке больных

Фото: Минздрав Пермского края.

В Пермском крае возобновит полеты вертолет санитарной авиации. Уже подписан договор с АО «Национальная служба санитарной авиации», которая будет новым подрядчиком для санитарной авиации Пермской краевой клинической больницы.

- Вылеты планируется начать уже с завтрашнего дня, - сообщает Минздрав. Вертолет уже был передислоцирован в Пермь.

Напомним, ранее вертолет Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), был изъят из использования аэропорта «Пермь» в рамках судебного спора между АО и Авиакомпания «СКОЛ».