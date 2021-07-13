На пляжах Перми начали штрафовать пьяных отдыхающих и родителей, которые оставили детей одних

На пляжах Перми начали штрафовать нарушителей. Фото: Василий Вахрин

На пляжах Перми начали штрафовать нарушителей. Полицейские с сотрудниками администраций районов, члены комиссий по делам несовершеннолетних патрулируют там и выявляют родителей, оставивших детей без присмотра.

- За две недели в Орджоникидзевском районе зарегистрировано 31 нарушение, - сообщает пресс-служба администрации Перми. - К административной ответственности привлечены пермяки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения и родители, чьи дети остались без присмотра.

Штраф для родителей в алкогольном опьянении – от 1,5 до 2 тысяч рублей, за оставление детей без присмотра – до 500 рублей, за распитие алкогольных напитков – до 1 тысячи рублей, за пребывание в местах отдыха у воды в алкогольном опьянении – до 500 рублей. Дела рассматриваются в районных комиссиях по делам несовершеннолетних и в мировых судах.