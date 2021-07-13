В Перми, заблудившегося в Камской долине мужчину пришлось искать спасателям

Мужчину вычислили по геолокации его телефона и приехали к нему на квадроцикле. Фото: Юлия Лоза

В Перми вчера вечером около 23 часов в Перми в районе Камской долины заблудился 39-летний мужчина. Он зашел в болотистую местность, а обратно дорогу найти не смог.

По информации источника, он сначала позвонил своей матери, когда понял, что самостоятельно выбраться не сможет, набрал номер службы спасения. Мужчину вычислили по геолокации его телефона и приехали к нему на квадроцикле. Заблудившегося вывели на дорогу, где его ждала мать, она приехала за ним на такси.