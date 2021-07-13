В Пермском крае коронавирус за сутки выявили в 21 территории

Всего в Пермском крае 65208 человек заболели коронавирусной инфекцией. Фото: ИВАНОВА Диана

В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 364 жителей в 21 территории за сутки. В Перми – 226 заболевших, в Березниках – 32, в Соликамском городском округе - 20 случаев.

По 13 заболевших в Добрянском и Октябрьском городских округах. В Куединском муниципальном округе у 12 прикамцев, в Чернушинском городском округе – у 9.

По 5 случаев за в Бардымском и Косинском муниципальных округах, по 4 – в Лысьвенском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе, по 3 – в Пермском муниципальном районе, а также в Осинском и Чусовском городских округах. По 2 заболевших в Губахе, Кудымкаре, Чайковском, Гремячинском и Чердынском городских округах.

По одному случаю в Ординском муниципальный округе и Очерском городском округе. Всего в Пермском крае 65208 человек заболели коронавирусной инфекцией.