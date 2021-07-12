Гидравлические испытания теплосетей в Перми: экватор преодолен

Фото: «Т Плюс»

Специалисты предприятия Пермские тепловые сети ООО «Пермская сетевая компания» и Пермский филиал «Т Плюс» выполнили более половины всего объема запланированных гидравлических испытаний тепловых сетей в Перми. В настоящее время из 427 участков теплосетей в краевой столице профилактика проведена для 263 участков, что составляет 62% от плана. В ходе проверки энергетики выявили и устранили 445 повреждений на теплопроводах. Примечательно, что повреждения обнаружены при испытаниях, это обеспечит бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и учреждений в отопительном сезоне 2021-2022 гг.

В ряде территорий «опрессовки» выполняются быстрее, чем предусмотренные по закону 14 дней. Например, гидравлические испытания в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района Перми завершены в течение 7 дней. Проверено состояние теплопроводов, по которым отопление и горячая вода поступают в 239 многоквартирных домов в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-13.

С опережением сроков окончена профилактика и включена горячая вода в микрорайоне Зеленое хозяйство для жителей ряда домов по улицам Островского, Чернышевского, Льва Шатрова, Красные казармы, Чкалова. Здесь благодаря слаженным действиям ремонтных бригад Пермских тепловых сетей оперативно проверен участок тепломагистрали, в результате чего фактические сроки отключения горячего водоснабжения значительно ниже нормативных сроков.

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей, и подготовить их к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте компании в разделе «Гидравлические испытания».

Просим граждан соблюдать осторожность вблизи теплосетей и других объектов теплосетевой инфраструктуры. О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе горячей воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Центральную диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей по телефону 8 (342) 243-72-99.