У Галины и ее 6 детей все сгорело.

- Галя, у тебя дом горит, - услышала в трубку голос соседки жительница села Барда Галина Филиппова. - А потом все как в тумане. Слава богу, все дети живы и здоровы, но мы остались, в чем были.

Пожар случился вечером 10 июля в частном доме большой и дружной семи Филипповых. Галина воспитывает шестерых детей одна.

- Я недавно пристрой к дому сделала, места у нас было много, всем хватало: мебель, бытовая техника, дети одеты, а сейчас у нас даже носков своих нет, - сквозь слезы говорит Галина.

Детям Галины - 6, 8, 10, 11, 14 и 17 лет. В момент пожара дома никого не было, дети гуляли в соседнем дворе, за ними присматривала соседка, а когда пришли домой, увидели, что начался пожар. Подруга Галины вызвала пожарных, но спасти ничего не удалось, все сгорело.

- Я сейчас сплю на летней веранде, ее и баню удалось отстоять, а детей соседи приютили, - говорит Галина. - У нас там и компьютеры школьные были, нам выдавали на время обучения, все сгорело. Как детей в школу буду собирать - не знаю. Я сегодня пошла к главе администрации, но там меня не принял, сказали совещание. Я только написала заявление на материальную помощь, будет ли какое-то жилье нам предоставлено - непонятно.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке. Кое-какую одежду для детей уже принесли местные жители.

- Нам нужны подушки, полотенца, посуда, постельное белье - это в первую очередь, зимней одежды никакой нет, - говорит Галина. - А вообще, мы ни от чего не откажемся.

Узнать, какую помощь можно оказать многодетной семье, вы можете, позвонив Галине Филиповой по номеру телефона: +79991232017.