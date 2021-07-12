В Пермском крае Минздрав отказал больному ребенку в получении жизненно необходимого лекарства

В Пермском крае тяжелобольному ребенку с онкологическим заболеванием Минздрав отказала в получении дорогого лекарства.

В Пермском крае тяжелобольному ребенку с онкологическим заболеванием Минздрав отказала в получении дорогого лекарства. В ведомстве объяснили отказ тем, что преперат не зарегистрирован в России и не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Семья мальчика обратилась в прокуратуру. Курса лечения - 20 ампул стоит 25 млн рублей.

- Прокуратура направила исковое заявление о возложении на Министерство здравоохранения Пермского края обязанности обеспечить ребенка препаратом, - сообщает прокуратура Пермского края. - Также два заявления в интересах двоих детей об обеспечении их необходимыми лекарственными средствами пожизненно, стоимость ежегодного курса лечения которым - более 100 тысяч рублей, Ленинский районный суд Перми все иски удовлетворил в полном объеме.

Решения суда обращены к немедленному исполнению. В ближайшее время ведомство закупит и обеспечит лекарственными детей.