На трасе под Пермью загорелись грузовики

Подробности происшествия пока выясняются. Фото: кадр видео @chp_59.

На объездной дороге города Краснокамска на подъезде к Перми загорелись два грузовика. Произошло ли там ДТП, пока непонятно, мы попытались выяснить в краевом ГИБДД, ждем подробностей произошедшего.

Судя по видео, которое появилось в интернете, пожар на дороге произошел сегодня утром, 12 июля. Черные клубы дыма окутали дорогу, мощные языки пламени вырываются на встречную полосу. Автомобилисты не рискуют проезжать мимо них, поэтому на этом участке образовалась пробка.