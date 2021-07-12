В Пермском крае молодой человек после угона автомобиля у знакомого сдал его в металлолом

В Октябрьском районе 22-летний молодой человек угнал вазовскую «девятку» у своего знакомого. Фото: Василий Вахрин

В Октябрьском районе 22-летний молодой человек угнал вазовскую «девятку» у своего знакомого. Тот оставил ключи в замке зажигания и ушел. Тогда-то злоумышленник и решил прокатиться с ветерком. Сначала он хотел проехаться по родному поселку, но потом уехал в Екатеринбург. Там угонщик совершил ДТП, машина была повреждена и он сдал ее в металлолом.

- Кроме того, полицейскими установлено, что ранее молодой человек совершил кражу сварочного аппарата и бензопилы у своих опекунов, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - По обоим фактам противоправной деятельности проводится расследование.