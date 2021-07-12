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Общество12 июля 2021 9:00

Прививку от коронавируса в Пермском крае сделали 397 тысяч жителей

За неделю вакцинированных стало больше на 43 тысячи человек
Анна Маркова
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За неделю первую прививку сделали 43 тысячи человек, еще почти 12,7 тысячи закончили курс.

За неделю первую прививку сделали 43 тысячи человек, еще почти 12,7 тысячи закончили курс.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае на 12 июля первым компонентом привиты более 397 тысяч человек. Такие цифры приводит региональный Минздрав. Из них 269,6 тысяч полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.

За неделю первую прививку сделали 43 тысячи человек, еще почти 12,7 тысячи закончили курс.

Больше всего пока прививаются жители края в возрасте 60 лет и старше. На 12 июля первым компонентом также привиты 47,4 тысячи работников промышленных предприятий, более 9 тысяч из них привились за последние 7 дней. Также прививки сделали почти 19,3 тысячи представителей сферы образования.