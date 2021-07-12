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Общество12 июля 2021 7:04

В Перми на этой неделе десятки домов останутся без холодной воды

Ремонтные работы обещают надолго не затягивать
Анна Маркова
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Ремонтные работы обещают надолго не затягивать.

Ремонтные работы обещают надолго не затягивать.

Фото: архив "КП"

На этой неделе в разных районах Перми планируется отключение холодной воды в домах Перми. Коммунальные службы проведут ремонтные работы.

13 июля с 9.00 до 19.00 останутся жители домов по улице Корсунская, 23, 25, 27, 29.

14 июля с 9.00 до 19.30 без воды: Народовольческая, 3, 3А, рабоче-Крестьянская, 2, 21

В этот же день произойдет отключение с 9.00 до 19.00 по адресам: Бакинских Комиссаров, 14, Волочаевская, 3, 4, 7, Гончарова, 12, Кислотная, 25, Наймушина, 34, Ольховская, 2, 7, Рабковская, 4, Сурикова, 4, Химиков, 15.

15 июля с 19.00 до на сутки без воды: Балхашская, 205, Братская, 12, 16, 18, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6А, 8, Запорожская, 21, 23, 25.

17 июля с 9.00 до 19.00 отключение в домах - Бушмакина, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 54, Колвинская, 26, 67, Ракитная, 11, 13, 15, 17.