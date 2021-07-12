Синоптики рассказали, когда в Пермский край придет потепление

Неделя в Пермском крае будет прохладной, потеплеет лишь к выходным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае эта неделя будет достаточной прохладной. Синоптики говорят, что осадков будет немного, а потепление ожидается к концу недели.

По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в понедельник большая часть региона останется в прохладной воздушной массе, днем +17…+22°, и лишь на юго-западе до +24°.

Во вторник и в среду изменений особых не будет, осадки маловероятны. Температура воздуха останется на том же уровне: ночью +7…+12°, днем +18…+23°, что примерно на три градуса ниже климатической нормы середины июля. В Перми днем с понедельника по среду в пределах +21…+22°. В четверг без осадков, но ожидается небольшое потепление, днем до +20…+25°. При этом ночь на четверг будет также прохладной (+7…+12°). В пятницу 16 июля на Урал поступит более теплая воздушная масса. Ожидается повышение ночной температуры до +10…+15°, днем потеплеет до +22..+27°. Днем по мере поступления более влажного воздуха появится вероятность кратковременных дождей и гроз. В выходные дни ожидается умеренно теплая погода (ночью +11..+16°, днем +21…+26°) с вероятностью локальных ливневых дождей и гроз. Таким образом, если первая половина недели ожидается холоднее климатической нормы почти на 3 градуса, то вторая половина – с температурой около нормы.