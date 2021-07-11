Новые случаи коронавируса обнаружены в 30 территориях Пермского края

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным Роспотребнадзора, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 64 844. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 357 новых больных. Они обнаружены в 30 территориях региона. Больше всего новых пациентов с COVID-19 в Перми – 199. На втором месте по заболеваемости – Чернушинский городской округ, где обнаружено 45 инфицированных. Третье место занимает Куединский муниципальный городской округ, в котором заболело 27 человек.

В Соликамском округе вновь инфицированы 14 человек, в Верещагинском – 9, в Осинском – у 8. По 6 пациентов с COVID-19 в Карагайском округе и Пермском районе, по 5 – в Кунгуре и Нытвенском округе, по 4 – в Александровском и Краснокамском округах, по 3 – в Березниках, а также в Горнозаводском и Лысьвенском округах.

В Кунгурском районе - два человека с COVID-19. И по одному инфицированному выявлено в 14 территориях Пермского края: Губаха, ЗАТО Звездный, Кизел, Чайковский, Добрянский и Чусовской, Бардымский, Березовский, Еловский, Кудымкарский, Ординский, Сивинский, Юрлинский и Юсьвинский округа.