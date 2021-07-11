В Пермском районе отец задушил сына кабелем

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Фото: архив "КП"
В Пермском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к родителям и начал оскорблять их, угрожая избиением. Ругань переросла в драку с отцом.
- Во время продолжившейся борьбы отец повалил сына на пол, накинул ему на шею фрагмент электрического кабеля и задушил, - сообщили в СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.
Увидев, что сын мертв, его отец вызвал бригаду скорой медицинской помощи, позвонил в полицию и написал заявление об явке с повинной, Во время допроса он полностью признался в убийстве.
Следователь Пермского межрайонного следственного отдела возбудил в его отношении уголовное дело по статье «Убийство». Обвинение подозреваемому еще не предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается.