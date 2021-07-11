В Пермском крае за сутки от коронавируса скончались 11человек

В больницах находится более 2 тысяч пациентов с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общее число инфицированных коронравирусом в Пермском крае достигло 64 844, об этом сообщили в оперштабе. 11 июля зафиксировано 357 новых случаев: 62 человека проходят лечение в больницах, 295 – амбулаторно на дому.

В числе вновь заболевших 28 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 52 человека, от 30 до 49 лет – 120 человек, 95 в возрасте 50-64 и 62 человек старше 65 лет.

Сейчас в больницах в Пермском крае находятся 2267 пациентов с COVID-19.

Выздоровел за минувшие сутки 301 человек, всего побороли болезнь – 57693 жителя Прикамья.

За сутки 11 летальных исходов, 2827 человек скончались от ковида за все время пандемии.