«Не найдем слона, будем искать бизона». Экспедиция Пермского краеведческого музея продолжит раскопки трогонтериевого слона

Фото: Пермский краеведческий музей

14 июля в Оханском районе экспедиция Пермского краеведческого музея возобновит раскопки трогонтериевого слона. Вначале часть грунта снимет экскаватор, а потом палеонтологи проведут контрольные раскопки, чтобы определить, остались ли какие-либо еще останки древних млекопитающих.

- Если в течение нескольких дней находок не будет, экспедиция совершит разведочный выезд в Ильинский район, - рассказали в музее. – Мы располагаем данными о местонахождении там костей крупных млекопитающих плейстоцена - бизона, носорога, мамонта, лошади. В фондах музея хранится плечо носорога, найденное в Ильинском районе: находку передал в музей один из дарителей.

Палеонтологическая экспедиция продлится до 24 июля.

Напомним, трогонтериевый слон - предок мамонта, живший 200 тысяч лет назад. Он отличался гигантскими размерами: рост - три с половиной метра, вес - под восемь тонн. Раскопки в Оханском районе начались в 2013 году. В 2018 году экспедиция нашла гигантский бивень трогонтериевого слона, длина которого составляет 315 см. Это самый крупный бивень трогонтериевого слона из когда-либо найденных на территории России.