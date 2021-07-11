Плюс 357: в Пермском крае количество заболевших COVID-19 приближается к 65 тысячам

В Пермском крае было проведено более двух миллионов исследований на коронавирус Фото: Алиса ТИТКО

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные о подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции в Пермском крае на 11 июля. За минувшие сутки было выявлено 357 вновь заболевших. Таким образом общее количество составило 64844. Уровень заболеваемости на 100 тысяч населения - 2494,7. По этому показателю Прикамье занимает в России 68 место. Более половины случаев - 53,4 процента - зарегистрировано в Перми, это 34636 заболевших.

Всего в Пермском крае было проведено 2,219 миллиона исследований на коронавирус. За прошедшую неделю ежедневно лаборатории проводили по 7,4 тысячи исследований.