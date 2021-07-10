В Перми сотрудники ГИБДД проводят рейд «Опасный водитель»

Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми 10 и 11 июля сотрудники ГИБДД проведут рейд «Опасный водитель». Во время него полицейские будут пресекать нарушения и задерживать водителей в состоянии опьянения.

За 6 месяцев этого года с участием водителей с признаками опьянения зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 и получили ранения 31 человек.

В ГИБДД обращаются и призывают водителей не садиться за руль пьяными, а граждан просят сообщать информацию о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Перми по телефону: 246-79-00 или «102». Нужно назвать марку автомашины, цвет, направление движения и государственный регистрационный знак, если это возможно.