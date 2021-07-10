Прогноз погоды на 11-12 июля в Пермском крае

Лето из Перми не уходит, говорят синоптики. Фото: архив "КП"

Лето из Перми не уходит, говорят синоптики. Пусть к нам и пришло небольшое похолодание, но погода вполне комфортная. В воскресенье, 11 июля, по информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северный 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью 9–14º, днем 19–24º.

В понедельник, 12 июля, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 22-27º.