В Роспотребнадзоре рассказали, где больше всего заболевших коронавирусом в Пермском крае

Всего с начала диагностики в Пермском крае 64 487 случаев COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае за прошлые сутки коронавирус выявили в 27 территориях за сутки у 354 человек. В Перми 186 новых случаев заболевания, в Березниках - 28, в Чайковском - 26. В Пермском муниципальном районе заболели 14 человек, в Кудымкаре - 12, в Уинском муниципальном округе 12.

По 9 заболевших в Краснокамском и Чернушинском городских округах. По 8 случаев подтверждено в четырех территориях – Лысьвенском, Соликамском, Добрянском и Осинском городских округах.

В Кишертском муниципальном округе 6 случаев, в Чусовском городском округе и Кунгуре по 3, в Кизеле и Верещагинском городском округе по 2.

По одному заболевшему в 10 муниципалитетах – Губахе, Суксунском, Гремячинском, Октябрьском, Кунгурском, Бардымском, Юсьвинском, Еловском, Карагайском и Ординском округах.

Всего с начала диагностики в Пермском крае 64 487 случаев COVID-19.