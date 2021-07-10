В Перми женщина нашла мертвым своего сына, которого не видела месяц

Пермячка целый месяц провела на даче в пригороде, а когда приехала в Пермь, не смогла попасть в свою квартиру. Фото: Василий Вахрин

Пермячка целый месяц провела на даче в пригороде, а когда приехала в Пермь, не смогла попасть в свою квартиру. Там должен был находится ее сын. По информации источника «КП», женщина призналась, что сын злоупотребляет алкоголем.

Она решила вызвать спасателей, чтобы они открыли входную дверь. Когда она зашла в квартиру, то обнаружила его мертвым. На место пришлось вызывать полицейских, им предстоит провести проверку и выяснить причины смерти мужчины.