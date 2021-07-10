Главный тренер «Парма» продлил контракт с баскетбольным клубом

Баскетбольный клуб «Парма» заключил новый контракт с литовским специалистом Казисом Максвитисом. Фото: баскетбольный клуб "Парма".

Баскетбольный клуб «Парма» продлил контракт с литовским тренером Казисом Максвитисом. Информация об этом появилась на сайте клуба. Сообщается, что контракт рассчитан на два года по схеме 1+1.

Казис Максвитис стал тренировать «Парму» в 2019 году и добился впечатляющих результатов. В сезоне 2019/2020 под руководством Казиса команда впервые боролась за место в плей-офф Единой Лиги ВТБ, на момент досрочной приостановки чемпионата занимая 5 место в турнирной таблице.

Сезон 2020/2021 стал для команды самым успешным в истории клуба. «Парма» вышла в плей-офф Единой Лиги ВТБ, пробилась в «Финал Четырех» Кубка ФИБА Европа и одержала исторические победы над ЦСКА, «Зенитом» и «Локо».