В Пермский край привезли 26 000 доз вакцины от коронавируса

Всего за время массовой вакцинации в Пермский края доставили 447 393 комплекта вакцины. Фото: архив "КП"

В Пермский край доставили еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции. 25 995 комплектов «Спутник V» уже распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 393,3 тысячи жителей. Из них почти 268,5 тысяч полностью завершили вакцинацию – им введены первый и второй компоненты.

Всего за время массовой вакцинации в Пермский края доставили 447 393 комплекта вакцины.