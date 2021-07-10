В Перми на Каме двоих мужчин едва не накрыл теплоход

Мужчины едва не угодили под теплоход, переплывая Каму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми очередное происшествие на воде произошло 9 июля в Кировском районе. Благо, все закончилось благополучно. Вечером, двое мужчин решили переплыть Каму. Под наблюдением сопровождающего на весельной надувной лодке они поплыли на другой берег.

По информации источника, в это время по судовому ходу двигался четырехпалубный теплоход. Сопровождающий на лодке, увернувшись от теплохода, оставил мужчин одних на воде.

Спасать пловцов пришлось дежурившему на моторной лодке спасателю пляжа. Доплыв до почти попавших под нос теплохода молодых мужчин, он посадил в лодку и эвакуировал на левый берег Камы.