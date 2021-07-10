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Общество10 июля 2021 7:33

В Перми закроют для проезда часть Комсомольского проспекта

Там продолжается капитальный ремонт
Анна Маркова
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Перекрытия связаны с проведением капитального ремонта Комсомольского проспекта.

Перекрытия связаны с проведением капитального ремонта Комсомольского проспекта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 13 и 14 июля будет закрыт для проезда перекресток Комсомольского проспекта и улицы Екатерининской с 0.00 до 6.00. А также 15 и 16 июля в эти же часы от улицы Екатерининской до улицы Луначарского закроют проезд по четной стороне.

17 и 18 июля с 0.00 до 6.00 – на участке от улицы Екатерининской до улицы Луначарского по нечетной стороне.

Перекрытия связаны с проведением капитального ремонта Комсомольского проспекта.