В Пермском крае коронавирус за сутки выявили в 19 территориях

Всего в Пермском крае выявлено 64133 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 348 человек в 19 территориях.

Больше всего заболевших в Перми – 191. На втором месте – Чайковский, там 42 человека с инфекцией. На третьем месте – Краснокамский городской округ - 25 случаев.

В Чернушинском городском округе коронавирус выявили у 22 жителей, в Добрянском городском округе – у 16, в Чусовском городском округе – у 9, в Губахе – у 8. В Бардымском муниципальном заболели 7 человек, в Березниках – 6, в Кизеле – 5.

По 3 случая заражения в Октябрьском городском округе, в Березовском и Уинском муниципальных округах. По 2 заболевших в Осинском городском округе и Пермском муниципальном районе.

По одному заболевшему в четырех территориях Пермского края. Это Карагайский, Ординский, Лысьвенский и Нытвенский городские округа.

Всего в Пермском крае 64133 заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии.