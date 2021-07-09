Пермские метеорологи предупредили об опасных суховеях, которые иссушают почву

Последствтия суховеев. Фото: архив "КП".

Похолодание, которое синоптики прогнозируют на эти выходные, не будет столь заметным, как предполагалось ранее.

В субботу с утра возможны дожди с грозами, местами сильные, но уже во второй половине дня распогодится.

- Днем 10 июля будет от 23 до 28 градусов тепла, - сообщают специалисты Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. – Во время грозы порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В ночь на воскресенье ожидается от 9 до 14 градусов, в воскресенье днем будет чуть холоднее, чем в субботу – от 20 до 25 градусов. При этом осадков быть не должно.

В понедельник немного потеплеет, но пройдут кратковременные дожди. Днем будет от 22 до 27 градусов.

Как предупреждают синоптики, жаркие дни, малое количество осадкой и сильные ветры приводят сейчас в Прикамье к суховеям, которые интенсивно иссушают почву.

- На 8 процентах территории края, особенно в юго-западных районах, сложилось опасное агрометеорологическое явление – суховей, - отмечают метеорологи Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.