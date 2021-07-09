В Прикамье на автотрассе взорвалась «Газель», перевозившая хлеб

Скриншот видео.

На автодороге между Александровском и Яйвой в Пермском крае сегодня прогремел взрыв – взорвалась «Газель», принадлежавшая предприятию «ГубахаХлеб».

Очевидцы ЧП выложили видео в паблике ВКонтакте «Информ Губаха».

На кадрах видно, что машина сначала загорелась – возможно, из-за замыкания проводки. Водитель и пассажиры ее покинули. Вокруг стоящего на дороге автомобиля скопились зеваки, в том числе дети. Затем прогремел взрыв, очевидно, взорвался баллон с газом. Ребятня в испуге бросилась прочь.

К счастью, никто из сидевших в машине и наблюдавших за пожаром не пострадал. В полиции постарались предотвратить пробки, которые могли возникнуть из-за этого ДТП.

- Сотрудникам полиции выезжали на место, чтобы обеспечить бесперебойное движение на этом участке дороги, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.