Более 116 тысяч потребительских кредитов оформили жители Прикамья в Сбербанке за 5 месяцев 2021 года

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За 5 месяцев 2021 года Пермское отделение Сбербанка выдало более 116 тысяч потребительских кредитов, это на 53% больше, чем за этот же период в прошлом году. Общий объем составилсвыше 23 млрд рублей. Более 42% кредитов были открыты онлайн.

45% жителей Пермского края берут займы до 100 тысяч рублей, 48% - до 200 тысяч рублей. От одного миллиона и выше - только 7% заемщиков.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Мы видим стабильный рост спроса на самый популярный кредит в России. Это связано не только с привлекательными условиями кредита, но и с удобством его получения и сопровождения.

Так, например, в Сбербанк Онлайн перед подачей кредитной заявкивы сможете заранее уточнить максимально возможную именно для вас сумму потребительского кредита или доступный лимит по кредитной карте.

Кроме этого вы также сможете выбрать удобную для вас дату внесения платежа или дату досрочного платежа ".

Потребительский кредит можно получить в офисе банка, в Сбербанк Онлайн и в мобильном приложении.

При оформлении онлайн есть функция сохранения заявки до отправления на рассмотрение в банк. Отложенная заявка получит статус "Черновик", ее можно найти в разделе "Кредиты", продолжив оформление в удобное время.

Решение по заявке займет от двух минут - после этого деньги поступят на карту в течение минуты. Обслуживать кредит (например, выбрать дату платежа или перенести ее) также удобно в Сбербанк Онлайн.

С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.