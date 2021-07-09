37-летний пермяк заманил домой 14-летнюю расклейщицу объявлений

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Индустриальном районе Перми весной было совершено циничное преступление.

- В апреле этого года 14-летняя девочка расклеивала объявления, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - 37-летний пермяк увидел это и предложил ей подзаработать - навести порядок в его квартире.

- Угрожая ей расправой в случае отказа, он совершил в отношении нее насильственные действия определенного характера, - сообщили следователи.

Скоро насильника будут судить – уголовное дело передано в суд.