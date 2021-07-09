В общежития пермского Политеха будут заселять только с прививкой от коронавируса

До конца августа не менее 60 % сотрудников университета тоже должны будут вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Приказы о нововведениях уже подписаны.

Всем студентам, которые планируют проживать в общежитии, нужно пройти полный курс вакцинации до 1 сентября и предоставить сертификат или документ, о противопоказаниях к прививке, а также информацию о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Документы нужно будет предоставить в общежитие и сотрудникам университета. Также до конца августа не менее 60 % сотрудников университета должны будут вакцинироваться.