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Общество9 июля 2021 15:28

В общежития пермского Политеха будут заселять только с прививкой от коронавируса

Вуз вводит новые правила с 1 сентября
Анна Маркова
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До конца августа не менее 60 % сотрудников университета тоже должны будут вакцинироваться.

До конца августа не менее 60 % сотрудников университета тоже должны будут вакцинироваться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Приказы о нововведениях уже подписаны.

Всем студентам, которые планируют проживать в общежитии, нужно пройти полный курс вакцинации до 1 сентября и предоставить сертификат или документ, о противопоказаниях к прививке, а также информацию о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Документы нужно будет предоставить в общежитие и сотрудникам университета. Также до конца августа не менее 60 % сотрудников университета должны будут вакцинироваться.