Группа компаний ПЗСП начинает продажу квартир в Свердловском районе

Фото: ПЗСП

Всего в новом семнадцатиэтажном доме по ул. Яблочкова, 3 предлагается 528 квартир с широким выбором планировок. Среди них нет маленьких квартир-студий, преобладают популярные сегодня двухкомнатные евроформаты. Также широко представлены функциональные однокомнатные, для больших семей есть трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Все квартиры продаются с чистовой отделкой, что выгодно отличает дом от прочих строящихся объектов в микрорайоне Краснова.

Отделка от ПЗСП включает современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надежные входные и межкомнатные двери, всю необходимую сантехнику, керамическую плитку на полу в санузле и ванной комнате, облицовку стен над ванной. Качественная отделка позволит жителям новостройки существенно сэкономить на стоимости квартиры и заехать в новый дом намного раньше.

Проектом дома предусмотрены входы в подъезд с уровня земли для комфорта пожилых людей и мам с детьми, большие парадные, два лифта. В каждой квартире есть шкаф-купе или гардеробная для удобного хранения вещей. Для безопасности жителей застройщик устанавливает современный видеодомофон и камеры видеонаблюдения во дворе, холлах и лифтах дома.

Новый дом расположен в удачном месте, в шаговой доступности от дома сквер Моторостроителей, торговые центры «Шоколад» и «Евразия», общеобразовательные школы №14, №60, детский сад №417, городская клиническая больница №6 и №13, остановка общественного транспорта «Яблочкова». Кроме того, чтобы обеспечить будущих жителей дома необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, на первом этаже дома застройщик запроектировал коммерческие помещения для магазинов и организаций сферы услуг.

Ознакомиться с планировками и ценами, а также забронировать понравившуюся квартиру можно на сайте. Кстати, на сайте клиенты могут отправить заявку на ипотеку сразу в несколько банков и получить одобрение не выходя из дома.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».