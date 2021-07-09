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Происшествия9 июля 2021 12:21

В Перми окончены поиски женщины, которая пропала 9 мая

Она ушла из дома и больше ее никто не видел
Анна Маркова
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Женщина найдена погибшей спустя два месяца.

Женщина найдена погибшей спустя два месяца.

Фото: архив "КП"

В Перми остановлены поиски 67-летней Бровцевой Натальи Викторовны. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что женщина найдена погибшей. Напомним, утром 9 мая этого года она ушла из дома в Ленинском районе и не вернулась.

Кстати, в Перми идут поиски 27-летней Натальи Шольгиной. Утром 28 июня она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Ее особые приметы: рост 170 см, нормального телосложения, с татуировками на теле. Черные волосы, ассиметричное каре и серо-голубые глаза. Была одета в синее платье в черную клетку и голубые туфли.