В Пермском крае мужчина за час украл велосипед и дорогую иномарку

Мужчина угнал сначала велосипед, а потом иномарку, но был задержан полицейскими. Фото: Василий Вахрин

В Соликамске 32-летний местный житель, проходя по территории садового кооператива, увидел велосипед и украл его. Проехав на нем немного, он заметил красивую иномарку и решил поменять транспортное средство.

73-летний владелец «Мицубиси ASX» опрометчиво оставил ключи в замке зажигания. Злоумышленник бросил велик, пока никто не видел, сел за руль, завел машину и поехал.

Уже через несколько часов полицейские установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчина за несколько дней до этого освободился из мест лишения свободы. Угнанный автомобиль обнаружили возле одного из домов по улице Северной.

- Заметив полицейских, угонщик попытался скрыться, но был задержан, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. – Уголовное дело возбуждено по статье - «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».