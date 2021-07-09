Когда дома ждут, то и работа спорится

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране с 2008 года. За это время он обзавелся собственной символикой, традициями и, конечно, стал днем, когда максимум внимания уделяется такой важной составляющей нашей жизни как семья. В компании «Свеза» посчитали, что за последний год в семьях сотрудников появилось 279 детей и было сыграно 59 свадеб. Такие важные моменты отмечаются материальными выплатами, которые становятся важным дополнением к другим доступным мерам социальной поддержки.

Компания «Свеза» большое внимание уделяет благополучию своих сотрудников и поддерживает традиционные семейные ценности. К важным событиям, будь то свадьба или пополнение в семье, выдается материальная помощь, регулярно организуются спортивные и досуговые мероприятия, куда можно отправиться всем домочадцам. В регионах присутствия ведется активная работа по поддержке детских секций, творческих кружков и внешкольных занятий.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

В преддверии праздника в компании посчитали, что в период с 2020 по 2021 годы в семьях сотрудников появилось 279 детей и было сыграно 59 свадеб. Немало в компании и многодетных семей – более 500, а общее число несовершеннолетних детей – 6454 - почти равно количеству работающих на 7 комбинатах группы!

Как показал корпоративный опрос, многие счастливые пары находят свои половинки именно среди коллег. Этому способствует активный план внерабочих мероприятий, где каждый может найти себе дело по душе. Те, кто выбирает спорт, ездят на сборы, участвуют в марафонах или играют за спортивные команды. Те, кто проявляет активную жизненную позицию в благотворительности или в бережном отношении к природе, объединяются в общественно полезной работе - благоустраивают территории, помогают нуждающимся, убирают от мусора берега рек.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Примечательно, что в стенах комбинатов рождаются не только новые семьи, но и целые династии мастеров. Почти на каждом комбинате «Свезы» есть такие сотрудники, которые перенимали опыт у собственных родителей или даже бабушек и дедушек! Существование трудовых династий - это показатель стабильности работы компании и доверие работодателю.

«Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность очень важны для современного человека. Зачастую мы теряемся в потоке информации, возможностях, под влиянием внешних сил сбивается система координат. Но семья дает человеку опору, поддержку, стабильность и радость. Она нужна для воспитания детей. И наша компания, как ответственный работодатель, защищает своих сотрудников в различных жизненных ситуациях, помогает чувствовать уверенность в завтрашнем дне и не бояться заводить семью, детей, предлагая достойные условия работы и личностного развития», - сказала Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию компании «Свеза»

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Наша справка

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров https://www.sveza.ru/