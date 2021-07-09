В Перми мужчина едва не лишился автомобиля из-за молчания жены

Чтобы избежать описи и ареста автомобиля мужчина тут же оплатил всю задолженность. Фото: архив "КП"

Пермяк неожиданно для себя узнал, что может в одночасье лишиться своего «Volvo X60». Мужчину на дороге для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД. Автомобиль зарегистрирован на жену, а муж вписан в доверенность. База данных показала, что у владельца есть долги. Информацию передали судебным приставам, сотрудник ведомства выехал на место.

- Супруг должницы был крайне удивлен, что в их семье есть финансовые обязательства, которые ему не известны, - сообщали в пресс-службе ФСПП по Пермскому краю.

Чтобы избежать описи и ареста автомобиля мужчина тут же оплатил всю задолженность - 100 тысяч рублей, а потом отправился домой, его супругу ждал серьезный разговор.