Больше трети домов Перми уже готовы к отопительному сезону

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В Перми прошел штаб по подготовке города к зиме. По данным городского департамента ЖКХ, сейчас к отопительному сезону готовы уже 37 процентов жилых домов. Общий процент готовности города – порядка 40 процентов.

– Набрана неплохая динамика, нужно не снижать эти темпы. Поручил завершить подготовку социальной сферы к 25 августа, а к 1 сентября обеспечить 100-процентную готовность города к отопительному сезону. При этом нужно улучшить качество подготовки сетей, чтобы снизить количество аварийных ситуаций в городе. В прошлую зиму было много случаев отключения тепла для проведения ремонтных работ, - напомнил глава Перми Алексей Дёмкин.

Подготовка к зиме ведется с опережением графика. Для сравнения, в прошлом году общий процент готовности города к отопительному сезону на начало июля был ниже на 10 процентов.

Участники штаба обсудили риски возникновения аварийных ситуаций на внутридомовых сетях и несвоевременного завершения работ по капитальному ремонту отдельных домов.

Алексей Дёмкин дал поручение завершить подготовку соцсферы к 25 августа, а к 1 сентября обеспечить 100-процентную готовность города к отопительному сезону.