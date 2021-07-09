В Пермском крае после укуса клеща 11 человек заболели энцефалитом

В Пермском крае с начала сезона клещи присосались к 15422 жителям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с начала сезона клещи присосались к 15422 жителям из них 2769 – это дети. В Роспотребнадзоре рассказали подробности эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами.

На клещевой вирусный энцефалит проверили 12 839 клещей, инфекция выявлена в 235 случаях (1,8%). На иксодовый клещевой боррелиоз – 10429. Заражено оказалось - 4198 клещей (40,3%). На моноцитарный эрлихиоз человека – 9722, заражено - 340 клещей (3,5%). На гранулоцитарный анаплазмоз человека – 9 722, инфекция выявлена в 262 случаях (2,7%).

Заболели клещевым энцефалитом – 11 человек, боррелиозом – 61.