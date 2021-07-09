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Здоровье9 июля 2021 8:02

В Пермском крае после укуса клеща 11 человек заболели энцефалитом

В Роспотребнадзоре рассказали, что кровососы напали уже на 2769 детей
Анна Маркова
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В Пермском крае с начала сезона клещи присосались к 15422 жителям.

В Пермском крае с начала сезона клещи присосались к 15422 жителям.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с начала сезона клещи присосались к 15422 жителям из них 2769 – это дети. В Роспотребнадзоре рассказали подробности эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами.

На клещевой вирусный энцефалит проверили 12 839 клещей, инфекция выявлена в 235 случаях (1,8%). На иксодовый клещевой боррелиоз – 10429. Заражено оказалось - 4198 клещей (40,3%). На моноцитарный эрлихиоз человека – 9722, заражено - 340 клещей (3,5%). На гранулоцитарный анаплазмоз человека – 9 722, инфекция выявлена в 262 случаях (2,7%).

Заболели клещевым энцефалитом – 11 человек, боррелиозом – 61.