Выступление команды КВН Пермского края покажут 9 июля

Команда КВН Пермского края. Фото: permkrai.ru

Сегодня вечером, 9 июля, пермяки смогут увидеть, как команда КВН из Прикамья сыграла в 1/4 финала Высшей лиги КВН. Игру покажут в 21.30 на Первом канале после программы «Время».

За выход в полуфинал пермяки боролись с командами «Армянская сборная» (Москва), «Доктор Хаусс» (Могилев), «Росы» ННГУ им. Лобачевского (Нижний Новгород), «Улица Плеханова РЭУ им Г.В. Плеханова» (Москва). Выступления оценивали Валерий Меладзе, Александр Ревва, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Семен Слепаков и Константин Эрнст.

Дебютный сезон для нашей команды оказался удачным. Сейчас «Сборная Пермского края» готовится к следующей игре, съемки которой пройдут 15 сентября.