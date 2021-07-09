В Пермском крае коронавирус выявили в 25 территориях за сутки

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 63785 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 354 жителей в 25 территориях. Пермь остается в лидерах по числу заболевших – 198 человек. Затем Пермский муниципальный район, в котором обнаружено 28 человек с инфекцией. В Березниках - 19 случаев.

В Соликамском городском округе 15 заболевших. По 11 жителей с коронавирусом обнаружено в Красновишерском и Краснокамском городских округах.

В Чайковском у 9, в Лысьвенском городском округе – у 8. По 6 человек заболели в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Ординском муниципальном районе, Добрянском и Октябрьском городских округах.

По 4 заболевших в Очерском и Чусовском городских округах. По 3 в Осинском и Суксунском городских округах. По 2 случая в Верещагинском городском округе, Бардымском и Еловском муниципальных округах.

По одному заболевшему выявили в пяти территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Горнозаводский и Нытвенский городские округа, Кудымкарский и Куединский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 63785 человек.