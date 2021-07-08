ХК «Молот» обновил эмблему

Обновленный логотип "Молота".

Пермский ХК «Молот» в соцсетях представил новый логотип. Теперь медведь на логотипе команды окрасился в красно-черные цвета, заменив привычный оранжевый. А также стал более сосредоточенным и целеустремленным.

«Логотип претерпел стратегические изменения. Мы опустили детали и сложные декоративные элементы. Медведь – символ края, сохранил свои основные черты и несет в себе силу уверенность. Логотип стал лаконичнее, четче. Основной цвет – красный. Он подчеркнет силу и мощь команды и нацеленность на результат. Классическое сочетание красного, черного и белого использовано для создания максимального эффекта энергии игры», — говорится в ролике пресс-службы клуба.