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Общество8 июля 2021 13:49

В Пермском крае очевидцы засняли редкое явление, похожее на смерч

Как оказалось – это пыльный вихрь
Григорий СЕРЕДКИН
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В англоязычных странах пыльный вихрь имеет разговорное название «пылевой дьявол»

В англоязычных странах пыльный вихрь имеет разговорное название «пылевой дьявол»

Фото: архив "КП"

Жители Краснокамска засняли на видео необычное природное явление, которое по своему виду похоже на маленькое торнадо.

«Это пыльный вихрь. Несмотря на устрашающий вид, особой опасности такое явление не представляет. Особенно в наших краях. Более интенсивные вихри случаются, например, в степенной зоне. Но как правило, самое опасное, что может случиться в следствие пылевого вихря – перевернет теплицу. Так как диаметр его довольно мал», - рассказал «КП-Пермь» инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Пыльный вихрь – явление, которое возникает у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду и при сильном прогреве земли солнечными лучами. Его высота может достигать 20 метров. А время «жизни» –от 1 до 5 минут. В англоязычных странах пыльный вихрь имеет разговорное название «пылевой дьявол».

Торнадо в Краснокамсе