В Пермском крае в колодце нашли тела бизнесмена и его сотрудника

В Пермском крае в колодце погибли два человека.

В Краснокамске 7 июля местные жители забеспокоились, когда возле одного из зданий на улице Чапаева увидели сотрудников полиции и спасателей.

- Мы поняли, что что-то произошло, говорят очевидцы. – Потом из открытого люка вытащили тела двоих погибших мужчин. – На бездомных они не похожи, один был хорошо одет, часы на руке.

По информации источника «КП», погибшими мужчинами оказались местные жители. Один из них владелец торгового павильона, второй его работник. На свой страх и риск они спустились в подземный люк с коммуникациями, в нарушении всех требований и планировали подключить торговую точку к водоснабжению, не получив разрешения у водоканала. Смерть могла наступить после отравления метаном. В следственном отделе СКР города Краснокамска подтвердили информацию об обнаружении тел мужчин.

- Их личности установлены, признаков того, что над ними было совершено преступление нет, - сообщили в ведомстве. - Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причины произошедшего, проводится проверка.