В Перми прошли пикеты под лозунгом «Здесь и сейчас»

Детскую поликлинику в микрорайоне Левшино планировали открыть еще в 2019 году

Акции под лозунгом «Здесь и сейчас» прошли в нескольких местах по всей Перми. Неравнодушные пермяки привлекали внимание властей и общественности к острым проблемам, требующим незамедлительного решения: затянувшемуся строительству поликлиник и детских садов, отсутствию мест для занятия физкультурой и массовым спортом, необходимости сохранения объектов культурного наследия.

Один из пикетов прошел возле строящейся поликлиники на улице Социалистическая. Детскую поликлинику в микрорайоне Левшино планировали открыть еще в 2019 году, но до сих пор она не действует. Договор с первым подрядчиком - ЗАО «Национальная газовая компания» - был расторгнут и заключен контракт с новым подрядчиком. Обновленная дата окончания работ прошла 2 месяца назад, но поликлиника все еще огорожена забором. Похожая ситуация возникла и в Закамске, где больницу на улице Шишкина 20, строили с 2017 года.

Пикетчики также подняли вопрос о строительстве в Перми физкультурно-оздоровительных комплексов - ФОКов. Еще в 2015 году комиссия по землепользованию и застройке Перми выделила участки земли под строительство ФОКов. Спустя шесть лет вместо 12 физкультурно-оздоровительных комплексов находятся пустыри, обнесенные заборами, а по адресу ул. Механошина 10а вместо ФОКа открылся продуктовый магазин.

Активисты затронули проблемы с расселением аварийного жилья и сохранением объектов культурного наследия. Несмотря на увеличение объемов расселения аварийного жилья благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в списках на расселение до 2025 года значатся 1626 домов, при этом почти треть из них – 575 стоят в плане на последнем 2025 году. Пермский край остается в лидерах ПФО по объем аварийного и ветхого жилья.

Восемь выпускников школы стали Героями Советского Союза

В аварийном состоянии находится и уникальная «Школа героев», восемь выпускников которой стали Героями Советского Союза. Зданию на улице Восстания построен более 110 лет. Однако сейчас оно заброшено и с каждым годом все больше ветшает. Школа, построенная по ходатайству рабочих Мотовилихи по проекту пермского архитектора Александра Билева, является объектом культурного наследия края. Но, несмотря на большую историю, объект находится в запустении. Департамент имущественных отношений периодически выставляет аварийный объект на торги, но никто на них не заявляется.

Не обошли вниманием пикетчики и строительство пермского зоопарка, история строительства которого началась в 2007 году. За прошедшие 14 лет сменились четыре губернатора. А пермский зоопарк так и остался на бумаге. Более того, в связи с хищениями и мошенничестве при его строительстве было заведено несколько уголовных дел. Летом прошлого года срок сдачи объекта снова сдвинули. Теперь ожидается, что знаменитый пермский долгострой будет готов в 2023 году.

– Люди годами ждут новых так необходимых в районах школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов, - говорит руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероника Куликова. - А их строительство затягивается даже не из-за нехватки средств, а по причине низкого контроля.