С 1 июля в Прикамье должников за тепло ждут аресты дач, автомобилей и другого имущества

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С 1 июля 2021 года в Пермском крае судебные приставы имеют право доступа в квартиры или на дачи должников, которые не платят вовремя за услуги отопления и горячего водоснабжения. Нерадивым клиентам грозит наложение ареста на их собственность, включая загородную недвижимость, с дальнейшей ее реализацией в счет погашения задолженности. Проверка наличия зарегистрированного имущества должников проводится постоянно. Кроме того, по судебным решениям накладывается арест и на банковские счета.

С 1 мая по 30 июня клиенты-неплательщики «ЭнергосбыТ Плюс» лишились более 30 автомобилей в ходе рейдов с участием сотрудников УФССП по Пермскому краю. Чтобы не остаться без своего «железного коня», в компании рекомендуют убедиться в отсутствии задолженности за тепло и горячую воду перед поездкой в отпуск, на дачу или в загородный дом. Ведь нередко водителей-должников останавливают прямо на дороге, когда их автомобили идентифицируется в транспортном потоке с помощью автоматических средств контроля.

«Летом некоторые клиенты предпочитают игнорировать поступающие квитанции за тепло и горячую воду, рассчитывая на то, что после завершения отопительного сезона претензий к неплатежам не возникнет. Однако, именно летом проводятся масштабные работы по подготовке к следующей зиме, обновление сетей и оборудования станций. Важен каждый рубль, поэтому отношение к должникам в этот период самое бескомпромиссное», – отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.

Во избежание ареста личного имущества и средств на банковских счетах рекомендуем проверить отсутствие задолженности в квитанции за отопление и горячую воду. Если долг есть, его можно оперативно погасить любым удобным способом: с мобильного приложения, в банкомате или офисах РКЦ.