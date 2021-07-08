В Перми женщина выбросила из окна записку со словами «Помогите, меня хотят убить»

Происшествие случилось на улице Мира.

В Перми вечером 7 июля прохожие увидели, как из окна квартиры по улице Мира, 30 женщина бросила записку. По словам источника, в ней была просьба о помощи: «Помогите меня хотят убить. Вызовите полицию и скорую».

Прохожие восприняли ситуацию всерьез и позвонили в экстренные службы. На место приехали спасатели и полиция. Им пришлось вскрывать дверь. Выяснилось, что между мужчиной и женщиной произошла ссора, оба были в алкогольном опьянении. Мужчину задержали и увезли в отдел.