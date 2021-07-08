Не смог доплыть до берега: в Перми спасли 15-летего подростка

В Перми открыты пять официальных пляжей:
Фото: Василий Вахрин
В Перми началась еще одна волна жаркой погоды, городские пляжи наполнились отдыхающими. В службе спасения рассказали, что за неделю с 1 по 8 июля матросы-спасатели сохранили жизнь 3 пермякам, отдыхавшим на воде.
1 июля в Кировском районе с середины Камы они доставили на берег двух мужчин, которые были пьяны и плыли по реке на сдувшемся надувном матрасе.
7 июля группой оперативного реагирования спасен 15-летний подросток. У него не хватило сил доплыть до берега, его подняли на лодку, отвезли на берег и передали на спасательный пост матросам-спасателям.
15 раз за неделю матросы-спасатели оказывали первую помощь отдыхающим, которые получили порезы, ссадины и тепловые удары.
В Перми открыты пять официальных пляжей:
в Кировском районе – по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков;
в Ленинском районе – правобережье реки Кама;
в Мотовилихинском районе – Мотовилихинский пруд;
в Орджоникидзевском районе – остановочный пункт «КамГЭС»;
в поселке Новые Ляды Свердловского района – устье реки Грязная на левом берегу реки Сылва.