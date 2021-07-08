ВТБ выдал первую в Пермском крае семейную ипотеку на новых условиях

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Банк ВТБ провел первую в регионе сделку по обновленной программе ипотеки с государственной поддержкой для семей с детьми. Кредит сроком на 30 лет клиенты получили для приобретения строящейся 3-комнатной квартиры в Перми от ГК «Девелопмент-Юг».

Сумма кредита составила 1,5 млн рублей. Напомним, что ВТБ первым из банков в конце июня начал принимать заявки по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Теперь приобрести недвижимость по этой программе смогут и семьи с одним ребенком, как это и произошло в рамках первой сделки в Прикамье. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составляет 5%.

Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее ее условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

Управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников отметил: - В Прикамье максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 6 млн рублей. Льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идет о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика. Первый взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, срок кредита – до 30 лет.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)