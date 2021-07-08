В Перми во время отпуска пропал молодой контрактник

Алексей Подъянов пропал 3 июня.

В Перми пропал 24-летний Алексей Подъянов. Молодой человек служит по контракту в одной из Московских военных частей. На некоторое время он приехал в отпуск к родным в Пермь.

3 июля в 4.10 утра он вышел из дома в Дзержинском районе, улица Рабочая, 3, чтобы отправится к месту службы, но пропал. Об этом сообщают волонтеры ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и ПК».

Приметы Алексея - рост 178 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые. Был одет в красную олимпийку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, с собой был рюкзак с военной формой.

Если у вас есть информация об Алексее Подъянове, сообщите по телефонам: 241-36-40, 8908-262-59-48 или 102.